ROCAMBOLESCO INCIDENTE A CEPAGATTI

Oggi 19 Maggio, incidente stradale a Cepagatti lungo la strada statale 81 verso le ore 17:30.

Nemmeno la presenza dello SPEED SCOUT fa rispettare i limiti di velocità, poiché nonostante non si abbia ancora una dinamica precisa, certamente rispettando il limite di 50 km/h, questi incidenti non succederebbero e proprio oggi, a scontrarsi quasi frontalmente, per cause ancora da accertare, sono state una Peugeot 3008 e un Fiat Doblò.

A causa del violento impatto tra i due veicoli, la Peugeot è finita fuori strada. I due occupanti della 3008, un uomo e una donna e il conducente del furgoncino sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e accompagnati in ambulanza nell’ospedale di Pescara.

Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale, che si occupano dei rilievi utili all’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, sia i carabinieri che gestiscono la viabilità. Infatti si transita su una sola corsia a doppio senso di marcia e si attende l’arrivo degli addetti dell’Anas per la rimozione delle macchie d’olio dall’asfalto e dei detriti dei due veicoli.