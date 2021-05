Pescara, per gli impianti sportivi di San Marco ed Ettore D’Agostino la riqualificazione è vicina

Riqualificare gli impianti sportivi della città: gli importanti ritrovamenti storici a Rampigna, hanno modificato la destinazione degli investimenti già programmati.

In tal senso dunque il Comune di Pescara punta su altre strutture che, allo stesso modo, necessitano di interventi di adeguamento e ristrutturazione

“Avevamo dei fondi per adeguare il campo sportivo di Rampigna – afferma il Presidente della Commissione Sport del Comune di Pescara Adamo Scurti - poi la Sovrintendenza dei Beni Culturali ci ha bloccato i lavori visti gli importanti reperti storici. Ora, dato che le somme erano già state destinate, le abbiamo riconvertite per mettere a norma due altri impianti sportivi cittadini: il campo San Marco e il campo Ettore D’Agostino di Zanni. Sono due strutture importanti in quanto accolgono la maggior parte delle società sportive pescaresi”.