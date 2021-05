Autovelox in via di Sotto: organizziamo un concorso

Ancora una volta il tanto contestato autovelox di via Di Sotto a Pescara Colli ha sanzionato un conducente che ha reagito però in modo "allegro".

Il nostro lettore, Francesco C., è stato sanzionato perché è transitato a 31,98 Km/h (36,98 effettivi meno i 5 km/h di riduzione).

Per sdrammatizzare la situazione Francesco ha "indetto" un campionato di multe. Ecco il suo messaggio

Ecco come, lancio una sfida per fare un campionato con tanto di classifica a punti , con diverse categorie:

A questo punto anch'io come tanti pescaresi e non solo, voglio dire la mia per rendere più simpatico ed educativo l' autovelox.

Un messaggio ironico che, probabilmente, è venuto in mente a chissà quante altre persone. Francesco, infine, lascia il suo messaggio di speranza:

Spero invece - continua Francesco - che per la sicurezza di chi abita in quella via, per la sicurezza degli alunni che frequentano quella splendida scuola e per la sicurezza delle persone fragili si trovi un sistema meno acido di questo attuale.