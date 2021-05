Inaugurato il Centro sociale “Monsignor Britti” di via Rio Sparto

Sabato scorso è stato inaugurato il Centro sociale polifunzionale Britti in via Rio Sparto, rimasto chiuso durante i mesi invernali per consentire le opere di ristrutturazione e miglioramento utili al nuovo progetto di centro sociale.

La struttura, totalmente rinnovata, ospiterà iniziative che avranno come cuore pulsante la partecipazione dei senior accomunata ad attività che vedono protagonisti i giovani. Tra i principali obiettivi vi è infatti quello di favorire lo scambio intergenerazionale attraverso progetti che coinvolgeranno gli utenti in svariate attività, sia indoor che all’aperto, poiché il centro polifunzionale è stato ampliato con un campo da basket, un campo da calcetto e un giardino con giochi per i più piccini. L’offerta del centro polifunzionale, gestito dalla cooperativa Il Germoglio, toccherà svariate aree di interesse: ad esempio attività teatrali e di ballo, per aiutare la memoria e la motricità; lezioni di informatica e lingue straniere, proprio finalizzate a favorire la relazione con i giovani. All'inaugurazione erano presenti il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e l'assessore alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio.