Cepagatti e Daniele Fiucci: un lungo percorso fatto di “battaglie” e l’ultima vinta nel giorno delle sue dimissioni da Consigliere Comunale

Proprio nel giorno in cui Daniele Fiucci annuncia le sue dimissioni dal Consiglio Comunale di Cepagatti, sul sito del Comune viene pubblicata la manifestazione d'interesse per avere in appalto il SERVIZIO di TRASPORTO e ASSISTENZA dei ragazzi diversamente abili.

Proprio questa fu una delle battaglie portate avanti dall'ex consigliere Fiucci, poiché sul territorio di Cepagatti, come in altri Comuni, per questo tipo di servizio avveniva il rinnovo automatico alla medesima ditta, senza gara e senza comparazione di altri preventivi e proprio oggi, in concomitanza delle sue dimissioni, notiamo che anche questa battaglia, l'ha vinta, portandola a termine.

Pubblichiamo di seguito il link della determina e il link per scaricare il modello della manifestazione d'interesse nel caso in cui qualche ditta fosse interessata alla gara che verrà svolta su piattaforma telematica MePA:

http://www.comune.cepagatti.pe.it/public/C474/documenti/2552021134126262.pdf

http://www.comune.cepagatti.pe.it/public/C474/documenti/2552021134554274.pdf

Di seguito invece riportiamo integralmente il testo pubblicato da Daniele Fiucci, in cui sono elencate tutte le battaglie portate a termine e la sua lettera di dimissioni:

È stata un’ esperienza unica che mi ha permesso di ascoltare, lottare e far sentire la voce di molti cittadini

Alle volte la vita ci dà delle opportunità e non ci si può astenersi dal prendere delle decisioni

Ho deciso di puntare sulla mia professione e sul mio futuro ma questo mi ha portato fuori regione.

Ho aspettato e riflettuto molto su questa scelta, la nostra realtà ha bisogno di un’opposizione dura e costante, fatta da persone libere da ogni vincolo, per portare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello.

Votando un gruppo giovane finalmente Cepagatti ha ottenuto la diretta streaming dei consigli comunali per una realtà più smart e alla portata di tutti (tutte le decisioni prese nella “casa di tutti” sono finalmente a portata di un click), ci siamo battuti per far si che il servizio randagismo fosse eseguito a regola d’arte, abbiamo premuto affinchè il nuovo parco di Cepagatti fosse realizzato in tempi brevi, abbiamo condotto una battaglia contro gli sprechi comunali ottenendo l’approvazione di mozioni come la lotta allo spreco della carta; Abbiamo portato avanti diverse battaglie e con i nostri interventi si è aggiustato il tiro su diverse scelte di questa amministrazione

Ci saranno delle belle novità, passerò la staffetta ad una persona che saprà portare avanti il lavoro svolto e ascolterà il cittadino per far sì che i nostri progetti finalmente si possano realizzare, anche in opposizione

Un abbraccio lo voglio dedicare a chi mi ha sostenuto ed aiutato, a chi ha creduto in me

CC Daniele Fiucci

Sotto la mia lettera di dimissioni:

Cari Consiglieri Comunali, caro Sindaco, caro Presidente

è con rammarico che oggi con questa lettera, dopo una lunga riflessione, Vi comunico che ho deciso di dimettermi dalla carica di Consigliere Comunale per motivi personali.

Non ho più disponibilità di tempo e attenzione da poter dedicare a questo impegno perché fare il Consigliere è un ruolo importante, delicatissimo, è l'anello che unisce i cittadini con il Comune, e sentendo di non riuscire più a dedicare ad esso il tempo e la dedizione che richiederebbe, scelgo di fare un passo indietro.

Le mie recenti scelte professionali mi hanno portato ad intraprendere nuovi ed importanti progetti lavorativi distanti dal mio Comune e questi, al momento, non mi permettono di dedicare abbastanza tempo all’attività di Consigliere Comunale.

Dato che credo fermamente nel valore e nell’importanza del ruolo di Consigliere di Opposizione, avendo grande rispetto verso quei cittadini che mi hanno votato e sostenuto in questi anni, dato che il paese ha bisogno di una opposizione attenta e preparata perché un Consiglio Comunale senza una dialettica, senza un confronto al proprio interno, a volte anche duro ma sempre leale e finalizzato al bene dei cittadini e al miglioramento del paese, è un Comune senza democrazia; non potendo più adempiere completamente e nei giusti modi al mio ruolo, preferisco fare un passo indietro e lasciare spazio al Consigliere non eletto che sono sicuro proseguirà nell’azione di opposizione già intrapresa dal sottoscritto, in maniera incisiva, costante e vicina alle problematiche dei cittadini di Cepagatti.

Ringrazio l’intero Consiglio Comunale, il Sindaco, il Presidente, il Segretario e tutti i Consiglieri per questa bellissima esperienza amministrativa e Vi auguro Buon Lavoro."

Numerosi i commenti che accompagnano il post ed anche noi ci uniamo ai cittadini di Cepagatti augurando a Daniele Fiucci un buon lavoro e un grandissimo in bocca al lupo.

