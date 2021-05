Al via la manutenzione e adeguamento del manto stradale

L’amministrazione comunale di Pescara prosegue con il programma di manutenzione e adeguamento del manto stradale in diversi tratti della viabilità cittadina, ove si sia registrato il deterioramento dell’asfalto.

Da questa mattina l’impresa incaricata dal servizio Manutenzione strade del Comune di Pescara sta operando nel primo tratto del lungofiume Paolucci, nella parte più evidentemente danneggiata e che va dal limitare del Ponte Risorgimento - costeggiando il palazzo comunale - fino all’altezza del parcheggio adiacente il palazzo dell’Inps. Si sta provvedendo alla scarifica del bitume e alla posa del nuovo manto; un’azione necessaria per ragioni di sicurezza, oltre che manutentiva del fondo stradale, che coinvolge anche il sottopasso della rampa d’accesso all’Asse Attrezzato.

Il cantiere sarà operativo per le giornate di oggi e di domani, 26 e 27 maggio 2021, con riapertura al traffico da venerdì 28 maggio. Va avanti anche il crono-programma di realizzazione della segnaletica orizzontale in varie zone di Pescara.

Queste le parole del Sindaco di Pescara Carlo Masci, attraverso la propria pagina Facebook:

"Da quanti anni i pescaresi aspettavano un intervento di riqualificazione della strada di accesso all'asse attrezzato, diventata nel tempo una sorta di campo scuola per la Parigi/Dakar, con buche e dossi di ogni genere? Quante lamentele e critiche sui social nei confronti degli amministratori che nei decenni non intervenivano per eliminare quella situazione? Pescara ha 350 km di strade frequentate da centomila auto e trecentomila persone, siamo impegnati giorno e notte per risolvere i problemi della viabilità cittadina, adesso siamo arrivati anche qui, presto saremo in altre zone che negli anni sono state state trascurate. Tempo al tempo, arriviamo dovunque."