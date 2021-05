Villa Raspa, gli alunni della scuola di via Bari non torneranno più a scuola

Scuola finita in anticipo per gli alunni della scuola dell'infanzia di via Bari a Villa Raspa di Spoltore.

Con l'ordinanza numero 19, firmata oggi 26/05/2021 dal sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, il plesso scolastico è stato chiuso fino al 10 giugno 2021 a causa delle caduta di una porzione del solaio situato accanto all'ingresso della sezione 9. La chiusura è stata decisa in via precauzionale per non sottoporre i bambini e personale ad eventuali pericoli e per permettere le indagini sulla causa del cedimento.

Dal sopralluogo effettuato è emerso che il distacco di intonaco potrebbe ricondursi al fenomeno dello “sfondellamento” che necessita di indagini puntuali oltre ad un intervento risolutivo della problematica.

La scuola quindi non riaprà più fino alla fine dell'anno scolastico previsto proprio per il 10 giugno prossimo.