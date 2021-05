Dal primo giugno i parcheggi estivi saranno a pagamento. Ecco in quali zone

Saranno 1800 i parcheggi complessivi invidivuati dall'amministrazione comunale. Come spiegato dall'Assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia 300 parcheggi saranno situati nella zona Einap, 500 nella zona sud della città da Lungomare Colombo fino a Via Barbella e dal primo giugno saranno a pagamento.

Queste invece le parole dell'assessore Mascia rilasciate a TV6:

"La prima novità sul nuovo piano parcheggi estivo di Pescara è che partiremo dalla settimana prossima, in anticipo rispetto agli altri anni perché l'auspicio di tutti è che sia un'estate che si avvicini alla normalità e per la prima volta, nella sua storia, Pescara è stata insignita nella Bandiera Blu. Saranno 1800 posti auto, distrubiti tra nord e sud della città, oltre 300 nella zona Enaip, 500 nella zona sud di Pescara da Lungomare Cristoforo Colombo fino a Via Barbella. A partire dal 19 giugno, quest'anno in anticipo, 1000 posti auto sulla Strada Parco, ovviamente il sabato e la domenica mentre nelle altre zone l'offerta sarà quotidiana.

Posti per le biciclette ma non sul marciapiede? Il Sindaco ha lanciato un appello, interpretato in vari modi ma è un appello di buon senso e di volontà, ovvero rendere più bella la nostra città, rispettare il decoro urbano e rendere compatibile la presenza delle biciclette auspicatissima perché noi vogliamo incentivare in tutti i modi la mobilità sostenibile e quella alternativa e renderla compatibile con la nostra Riviera e dev'essere soprattutto utilizzata dai pedoni però questo non esclude la presenza massiccia delle biciclette, stiamo trovando le migliori soluzioni estetiche per avere gli stalli bicicletta che vengono garantiti ogni anno ma anche nel rispetto della piena fluibilità della nostra Riviera."