Da Poste Italiane in arrivo nuove dosi di Johnson&Jonhson e Moderna

Poste Italiane ancora impegnata nella distribuzione dei vaccini a Pescara. È in programma per la mattinata di domenica 30 maggio la consegna, da parte del corriere SDA Express Courier, di 1900 dosi del vaccino Moderna e 2.350 dosi del vaccino Johnson&Johnson destinate all'ospedale Santo Spirito.

Nelle ultime due settimane, SDA aveva consegnato alla struttura pescarese altre 1900 dosi del vaccino Moderna, 1900 dosi del vaccino Johnson&Johnson e 1500 dosi del vaccino AstraZeneca.

Tra sabato e domenica 32 furgoni speciali della flotta di SDA Express Courier consegneranno in tutta Italia, per conto del Commissariato per l'Emergenza Sanitaria, complessive 197.950 dosi tra vaccino Moderna (84.900) e vaccino Janssen, di Johnson&Johnson (113.050).

Oltre all'Abruzzo, i mezzi SDA, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, sono in consegna in Lombardia, Piemonte, Liguria, provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.