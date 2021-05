Due giugno, il Sindaco autorizza i mercati di Strada Parco e Ittico all'ingrosso

L'amministrazione comunale ha disposto lo svolgimento dei mercati rionali in via straordinaria per il 2 giugno, giornata in cui ricorre la Festa della Repubblica.

Con un'ordinanza il sindaco Carlo Masci ha accolto la richiesta trasmessa al Servizio SUAP e Mercati rispettivamente dalle Associazioni Commercianti dei concessionari dei Mercati rionali scoperti e dagli operatori del Mercato Ittico all’Ingrosso.

Nello specifico, il provvedimento riguarda il Mercato di Strada Parco che viene così autorizzato dalle ore 7:00 alle ore 14:00 del 2 giugno; nella stessa data, dalle ore 3:30 alle 6:00, è autorizzata l'asta al Mercato Ittico all’ingrosso.