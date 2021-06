L’estate 2021 apre le porte del nuovo STEMlab a Pescara centro!

Quest’estate apre le porte del nuovo STEMlab a Pescara centro. Stemlab è un laboratorio creativo pensato per bambini dai 6 anni in su, dove verranno svolte attività legate alle discipline STEM e a nuove tecnologie. È un luogo di ispirazione, dove i “mini makers” vengono incoraggiati ad esprimere la loro passione e mettersi in gioco attraverso sfide divertenti ed imparando nozioni importanti per il futuro.

La filosofia di insegnamento di STEM@IT si basa sulla metodologia del learning by doing, che consiste nell’apprendere con esercizi pratici e soluzioni tecnologiche.

STEAM Camp per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni

L’estate 2021 porta con sé tante novità! All’interno del nuovo spazio tech, svolgeremo dei laboratori dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni.

Tenendo conto delle norme di sicurezza COVID-19, l’ambiente verrà sanificato, assicurando un costante ricircolo di aria ed un massimo di 15 partecipanti al giorno. Questo innovativo campo estivo a Pescara vuole ispirare i giovani abruzzesi e guidarli a pensare come uno scienziato o un artista! Ogni giorno verranno affrontati diversi esperimenti e giochi eccitanti, le attività gireranno intorno a cinque temi: Elettronica e Energia Rinnovabile, Progettazione di videogiochi, Robotica e Droni, Fabbricazione digitale ed Arte, IoT ed AI.

Organizzato in pacchetti da una settimana o più, inizierà a fine Giugno e continuerà per tutto il mese di Luglio 2021. I laboratori saranno svolti dal lunedì al venerdì, unicamente di mattina dalle ore 09:00 alle 13:00. Le iscrizioni sono aperte a questo link https://www.stematit.com/campo-estivo-pescara/

Per maggiori informazioni, potete contattare STEM@it al numero 0859117145.