Bikeitalia Day e tutela dell'Ambiente

Green Way, via verde, tutela dell'ambiente. Abbiamo molto apprezzato l'adesione del Comune di Pescara al Bikeitalia Day in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Bicicletta del 3 giugno. Abbiamo risposto positivamente all'invito a partecipare all'organizzazione nonostante il grande impegno concomitante della decima edizione della Biciclettata e Pattinata Adriatica.

Chi parteciperà al Bikeitalia Day potrà portare il lutto al braccio come noi perché, nel bel mezzo della discussione aperta sul possibile abbattimento di un numero considerevole di alberi dentro la Riserva Dannunziana per permettere il passaggio di una nuova strada, ci siamo improvvisamente ritrovati con uno spettacolo davvero macabro. Una tragedia appena accaduta, improvvisa, alle prime luci dell'alba, come si conviene ad un blitz delle Forze dell'Ordine quando devono compiere operazioni importanti: con la differenza che quegli alberi non hanno commesso alcun reato, ma sono stati ugualmente tratti in arresto e giustiziati sul posto.

Ogni argomentazione è superflua, non ci interessa: il nostro ambiente va protetto, tutelato, salvato pregiudizialmente, senza sì e senza ma. Quello commesso è uno scempio al quale credevamo di non assistere mai.