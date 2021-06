Vaccini, al PalaFiere di Pescara continuano senza sosta le somministrazioni

Continuano senza sosta le somministrazioni dei vaccini anti-Covid presso il PalaFiere di Via Tirino, a Pescara. Da oggi, gioevedì 3 giugno, la campagna vaccinale sarà aperta a tutte le fasce d'età.

In questa settimana, chi si è prenotato, riceverà il Pfizer oppure Moderna. L'ingresso del PalaFiere di Pescara è suddiviso in due ingressi: chi si è prenotato attraverso la piattaforma del Comune oppure l'utilizzo del medico di base. I volontari della Protezione Civile misurano la temperatura corporea attraverso l'uso del termometro a raggi infrarossi. Successivamente si dovrà presentare alla reception il proprio nome e verrà consegnato il numero di attesa in base al proprio medico curante.

Nell'attesa il volontariato della Protezione Civile chiamerà i numeri e nomirà il nome del proprio medico. Quando ci si presenterà davanti al proprio Dottore bisognerà consegnare i moduli per il consenso al vaccino e l'infermiera effettuerà la somministrazione della dose.

Da oggi, dalle ore 14:00, sarà attiva la piattaforma Poste per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 12 anni. Lo comunica l’Assessorato alla Salute, precisando che per l'adesione è necessario munirsi di codice fiscale e tessera sanitaria. Il sistema è raggiungibile all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

I due ingressi per accedere al PalaFiere: a sinistra per chi ha prenotato attraverso il medico curante mentre a destra attraverso il portale del Comune di Pescara