La CRI Pescara in piazza per la promuovere la donazione del sangue

Giugno e' il mese dedicato alla donazione del sangue e la Croce Rossa Italiana presenta la nuova campagna di sensibilizzazione: "Dona che ti torna" in occasione del "World Blood Donor Day".

Nel 2021 l'OMS ha assegnato all'Italia l'organizzazione del "World Blood Donor Day Global Event" che si terrà a Roma nei prossimi giorni, su iniziativa del Ministero della Salute, del Centro Nazionale Sangue e delle principali Associazioni di donatori di sangue (AVIS, Croce Rossa Italiana, FIDAS e FRATRES).

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2005 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue offre anche l'opportunità di sensibilizzare i governi e le autorità sanitarie a potenziare la rete che garantisce le donazioni.