Biciclette legate ai pali, arrivano sanzioni

Le biciclette che verranno legate ai pali della città verranno rimosse e portate presso il Comando della Polizia Municipale. A deciderlo è il Sindaco Masci, a causa delle numerose dueruote e soprattutto occupando e rovinando le aiuole della Riviera pescarese.

Stamane due poliziotti in borghese, come evince la foto, hanno rimosso delle biciclette e verranno portate presso il Comando della Polizia. I proprietari subiranno una contravvenzione.

Queste le parole di Carlo Masci su Facebook:

"Lotta senza quartiere alle biciclette attaccate ai pali della luce sulle aiuole della Riviera, verranno prelevate e portate al Comando della Polizia Municipale, dove saranno riconsegnate al proprietario previo pagamento della contravvenzione. Le aiuole sono patrimonio della città, sono di tutti i cittadini, non vengono curate per essere distrutte da qualche incivile. Nelle foto due agenti della Polizia Municipale in borghese che caricano due biciclette sul furgone."