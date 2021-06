Sbarca il sito ufficiale di Meteo Saetta

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' ormai ufficiale l'uscita del sito meteo previsionale giovedì 17 giugno, condotto da Fabio Marucci e Carlo Falzarano, giovani esperti meteorologi a livello amatoriale. Il portale meteorologico, dopo un lavoro di 1 anno, coprirà in maniera dettagliata ed esaustiva anche l'area di Pescara e zone limitrofe fino ad un massimo di 16 giorni. Sarà possibile consultare previsioni orarie, i millimetri di pioggia che indicativamente cadranno, oltre ad un monitoraggio dei dati 24h su 24 delle stazioni meteo limitrofe presenti nelle aree territoriali e tanto altro.

Il sito meteo, ha lo scopo di monitorare attraverso una dettagliata ricerca termodinamica, la fenomenologia estrema che spesso e volentieri si abbatte con furia sulla nostra Penisola a causa dei cambiamenti climatici in corso, che determina non pochi danni non solo alle cose materiali, ma anche alla vita umana, tenendo sempre conto dell'efficacia lavorazione e consultazione degli enti addetti cui diramano le allerte nazionali/regionali, ovvero la Protezione Civile.

L'annuncio della pubblicazione verrà diramato entro tramite il gruppo Facebook ufficiale dei ragazzi: Meteo Saetta.

In bocca al lupo!