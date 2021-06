Progetto Rete CEET, proseguono gli appuntamenti gratuiti per aiutare bambini e famiglie nel contrasto alla povertà educativa

Proseguono gli appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie collegati al progetto Rete CEET - Cultura, Educazione, Empowerment, Territorio, di cui Arci è capofila, un'iniziativa selezionata da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Obiettivo del progetto, attivo in 11 regioni italiane tra cui l'Abruzzo, con 46 partner coinvolti tra circoli e comitati territoriali di Arci, poli culturali (tra questi il Museo del vino di Barolo, il Teatro Carlo Felice di Genova e la Fondazione Paolo Grassi) e scuole, è quello di valorizzare e implementare il lavoro svolto quotidianamente da decine di circoli Arci nel contrasto alla povertà educativa di minori e famiglie, all'interno di una comunità educante composta dagli abitanti delle zone coinvolte, dalle scuole, dalla rete delle associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva e dalle istituzioni locali.

A partire dal 24 giugno, il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 presso il circolo Arci Atelier 010 di via dei Peligni 93 a Pescara, sono previsti gli incontri del laboratorio di alfabetizzazione emotiva "L'Astuccio delle Emozioni", condotto dalla psicologa Chiara Maddalena. Otto lezioni da un'ora e mezza ciascuna, rivolte ad un massimo di dieci bambini tra gli 8 e gli 11 anni, che si pongono gli obiettivi di insegnare a conoscere e gestire le emozioni, favorire l'arricchimento del vocabolario emotivo, mostrare la differenza tra pensieri positivi e pensieri negativi. Dal 22 giugno parte invece il laboratorio di musicoterapia e scuola di flauto "Musica musica", con 11 incontri il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 18.30.

Al via anche, sempre da lunedì 21 giugno, il doposcuola per le materie umanistiche e scientifiche (presso i Circoli Arci Atelier 010 e Futuro Imperfetto, dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 19.00) e il corso di italiano L2 per bambini stranieri (presso il Circolo Arci Atelier 010, il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 19:00, e presso il Circolo Arci Futuro Imperfetto, il martedì dalle 15.00 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 19.00).

In programma anche la visita alla Fattoria Didattica e al Parco Avventura di Martinsicuro domenica 29 agosto, con pranzo sociale e attività rivolte a bambini e famiglie, e una serie di laboratori che prepareranno i ragazzi agli eventi organizzati dall'Ente Manifestazioni Pescaresi a cui potranno successivamente assistere (Funambolika, Pescara Jazz, Palla al Centro).

Tutte le attività sono rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e sono completamente gratuite, per info e iscrizioni è possibile rivolgersi ai numeri 351.6452277 o lo 085.2059771.