DAL 25 GIUGNO IN RADIO E IN DIGITALE “CANTERO’ UNA CANZONE”, IL SINGOLO DEL CANTAUTORE ANDREA PIMPINI

Da venerdì 25 giugno 2021 sarà in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “CANTERO’ UNA CANZONE”, il nuovo singolo di ANDREA PIMPINI distribuito da OneRPM.

“CANTERO’ UNA CANZONE” è disponibile per il pre-save al seguente link: https://ps.onerpm.com/3767789231

“Canterò una canzone” è una poesia di speranza e di coraggio. Ciò che si nota subito al primo ascolto è il sound più maturo e l’impegno profuso.

“Con questa canzone auguro una buona estate a tutti! La canzone è piaciuta molto a chi lavora nel settore musicale, ora sono curioso di sapere cosa ne pensa la gente. Fate il pre-save e il 25 giugno ascoltatela ovunque!”

Andrea Pimpini è un cantautore di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 5 Marzo 2021 esce il nuovo album “Vai e non pensare”.