Pescara, ricorso al TAR per l'affidamento delle Naiadi

Cronaca di una scelta annunciata. E’ stato facile presago il nostro comunicato di dieci giorni fa nel quale, intuendo già quali fossero le intenzioni della Regione, denunciavamo un palese tentativo di mortificare una Società abruzzese, la nostra, per favorire invece una Società Romana, affidandole la gestione delle Naiadi. Così è stato. Oggi pomeriggio, riferisce l’Ansa:

"Per volontà dell'assessore allo Sport Guido Liris e in accordo con il presidente della Giunta, Marco Marsilio, la Regione ha deciso di affidare la gestione per un anno al raggruppamento di imprese composto da "Centro Italia Nuoto" e "Sistemi integrati per lo sport", attraverso lo scorrimento della graduatoria in essere…” E questo, benché il 14 maggio 2021 la scrivente Pretuziana Sport di Teramo (già mandataria della Associazione Temporanea di Imprese che, a seguito di bando di Gara, risulta essere concessionaria del complesso sportivo denominato "Piscine Comunali Acquaviva” di Teramo) avesse chiesto alla Regione Abruzzo di «valutare la possibilità di affidare in concessione, anche temporanea l’Impianto Sportivo denominato “Le Naiadi”

precisando che "...nell’auspicata ipotesi di affidamento, la Pretuziana Sport sarebbe in grado di riaprire l’impianto in tempi celeri (compatibilmente con le formalità e le necessarie manutenzioni del caso) dalla firma del relativo contratto, evitando in cotal guisa di pregiudicare la stagione estiva oramai alle porte".