Pescara, addio a Roberto Falone, organizzatore di eventi di beneficenza

La città di Pescara piange la scomparsa di Roberto Falone, organizzatore di eventi di beneficenza. Falone si è spento ieri mattina all'età di 70 anni, compiuti lo scorso aprile. A dare l'annuncio è stata la figlia Roberta su Facebook:

"Papà purtroppo è venuto a mancare questo pomeriggio in seguito all’emorragia cerebrale di ieri mattina. vi informerò in merito ai tempi del funerale. Vi ringrazio tutti sin da ora per l’affetto e quanto avete significato per papà”.

Queste invece le parole del Sindaco Carlo Masci, apparse anch'egli su Facebook:

"Questa sera ci ha lasciato improvvisamente Roberto Falone. Mi dispiace tantissimo. Era una persona piena di entusiasmo, sempre in prima linea per aiutare chi aveva bisogno, per organizzare manifestazioni culturali, per segnalare i problemi della città. Avevamo un bellissimo rapporto, mi chiamava spesso per chiedermi di intervenire su qualcosa che secondo lui non andava, lo faceva nella maniera giusta, con educazione e garbo. Lo assecondavo volentieri nelle sue richieste, le rappresentava con un tono gioviale, anche quando era critico non era mai polemico, le sue istanze erano sempre in favore delle persone più deboli, fatte con lo spirito costruttivo di dare un contributo per migliorare la città. Pescara perde un cittadino esemplare, adesso già sarà in cielo a organizzare qualche iniziativa. Un abbraccio forte alla famiglia."