ACA, sospensione idrica in Via Monte Rotondo

A causa della rottura idrica, in Via Monte Rotondo (traversa Colle Innamorati) di conseguenza la riparazione, L'ACA annuncia la sospensione dell'erogazione idrica per domani, mercoledì 30 giugno dalle ore 10:00 alle 13:00, salvo complicazioni.

Zone interessate: Via Monte Rotondo, Via Colle Innamorati e traverse (dall'incrocio con Via Monte Rotondo fino all'interazione con Via Monte Di Campli); Via Fonte D'Amore, Via Catani, Via Salita Cellini, Via Conte Genuino e Via Santina Campana.