Pescara, torna la "Notte dello Shopping"

Sabato tornerà a Pescara "La Notte dello Shopping", una serata che permetterà a chi vuole di accedere in anticipo alla stagione dei saldi di fine stagione.

La nostra città si animerà nel fine settimana per la volontà dell'amministraazione comunale in collaborazione con le associzioni delle categorie. I parcheggi dell'area di risulta (2000 stabili) saranno gratuiti dalle ore 16:00 di sabato 3 luglio fino alla mezzanotte. Le barriere saranno lasciate sollevate in entrambi distretti delle aree di risulta.

Il personale sarà a disposizione per alcune ore anche dopo l’avvio della fase di sosta gratuita.