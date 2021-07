Ex Fea, sopralluogo per la caratterizzazione dei nuovi serbatoi

Sopralluogo mattutino sul lungomare nord di Pescara presso l'ex Fea per la realizzazione di una nuova struttura moderna, costituita da un museo d'arte e al piano terra e al piano rialzato, un'area dedicata alle associazioni mentre, all'esterno, ci sarà un giardino artistico.

I lavori partiranno poco più di un anno. Questa mattina i componenti della Commissione comunale ai Lavori pubblici, presieduta da Massimo Pastore, hanno tenuto un sopralluogo per fare il punto sulle attività di caratterizzazione dei serbatoi posti sotto il livello del piano stradale, e che lì si trovano essendo stato in passato quel sito sede della stazione ferroviaria elettrificata Adriatica. Si tratta di operazioni propedeutiche e indispensabili all'avvio delle realizzazioni edili. In questo senso vi è un preciso cronoprogramma di attività già in corso, che fissa, tra la'ltro all'8 luglio anche la presenza sul sito dei tecnici Arta Abruzzo.