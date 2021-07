Festa di Sant'Andrea, ecco il programma

Nelle ultime ore si è riunito il comitato organizzatore della Festa di Sant'Andrea per fare il punto della situazione, preso atto che la manifestazione è legata ai pescatori e per noi gente di mare è fondamentale l'aspetto religioso che ricopre un grande valore, al di là del programma laico dell'evento a cui abbiamo sempre dato grande spazio. Ma la parte religiosa non può e non deve mancare e per questo motivo questa mattina visto anche il momento attuale e le indiscrezioni non incoraggianti sulla variante Delta, abbiamo deciso con il Comitato di rendere noto il programma della parte religiosa e culturale.

Il programma prevede sabato 24 luglio l'apertura virtuale della Festa di Sant'Andrea a cui è abbinata una lotteria, e per questo chiediamo ai pescaresi di acquistare i biglietti. Domenica mattina 25 luglio dalle 9 ci sarà la messa all'aperto e a seguire ci si sposterà sulla banchina per la processione in mare. La famiglia Camplone capitanata da Massimo, mette a disposizione le sue tre imbarcazioni per poter portare in mare il Santo che sarà sull'Erminio Padre. L'imbarcazione "Sharon" imbarcherà la banda mentre la terza "Emily" ospiterà le varie autorità. Detto questo, ribadisco il grande impegno di chi ogni anno con il suo lavoro permette l'effettuazione della festa, ovvero il parroco della Chiesa di Sant'Andrea don Carlo, l'architetto Lanfranco Sabatini, Massimo Camplone, armatore e vice presidente dell'Associazione Armatori, da Massimo Di Francesco, presidente del Comitato Festa di Sant'Andrea da Elio Maione membro del comitato e presidente della cooperativa degli addetti al trasporto del pesce e il sottoscritto. Chiaramente prendere questa decisione di no far svolgere la parte ludica dei festeggiamenti è stata sofferta ma improntata ad uno spirito di responsabilità perché in questo momento particolare bisogna capire che con ancora la pandemia in atto bisogna fare in modo di combattere tutti insieme questa battaglia. Per questo abbiamo deciso di svolgere la festa di Sant'Andrea 2021 nelle modalità di cui sopra".