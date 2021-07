Pescara, continua la sanificazione di strade e marciapiedi. Ecco i punti principali

Nonostante il maltempo che sta colpendo la nostra città non si fermano le sanificazioni delle strade, marciapiedi, piazze, cassonetti e aree di accesso di Pescara.

Le zone che hanno subìto la pulizia stradale sono le seguenti: Via Lago di Posta, Via San Luigi Orione, Via Lago di Capestrano, Via Lago di Borgiano, Corso Manthonè e traverse, l'area tutt'attorno alla stazione ferroviaria centrale, portici di Piazza Salotto, Via Carducci, Via Parini e Galleria-Via Mazzini, Via Di Sotto, compresa l'area di accesso al distaccamento del Comune, alla scuola e ai parchi, Largo Madonna, compresa l'area del convento dei Frati Minori Cappuccini, l'ingresso della scuola, piazza e panchine, Via Passo Godi e Via Pandolfi.