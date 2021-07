"Emergenza Caldo", il Pronto Intervento Sociale al fianco delle persone fragili e disabili

Il Pronto Intervento Sociale al fianco delle persone più fragili per affrontare "l'Emergenza Caldo". L'assessore all’associazionismo sociale del Comune di Pescara Nicoletta Eugenia Di Nisio si rivolge alle persone anziane, sole o disabili per un servizio che vede non solo il Comune pescarese ma anche la Protezione Civile di Montesilvano e l'Humanitas di Pescara:

"Basterà una semplice telefonata – così Di Nisio – per avere un rapido aiuto in situazioni altrimenti difficilmente fronteggiabili. Sarà possibile ricevere a domicilio i farmaci di cui si ha bisogno o per un’emergenza o perché sono terminati quelli disponibili in casa, essere accompagnati a visite mediche d’urgenza o già programmate, vedersi consegnata la spesa alimentare in caso di impossibilità a muoversi o con problemi di deambulazione."

Per avvalersi dell’iniziativa «Emergenza Caldo» - Pronto intervento sociale, ci si può rivolgere al Comune (085 4283043 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18), ai volontari della Protezione civile (366 4584944, dal lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30) e al personale dell’Humanitas (351 5989185, il venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18).