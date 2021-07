Corso barista Roma, diventa un bartender professionista acquisendo le tecniche di mixology in questo corso

Stai cercando lavoro come barista ma non riesci ad essere competitivo o ti manca l’esperienza necessaria per affrontare il lavoro dietro al bancone? Allora quello che ti serve è un corso barista Roma di Flair Bartender’s School, la scuola di formazione di baristi leader nel settore che forma con successo i baristi romani dal 1997 aprendo loro la strada nel mondo del lavoro.

I corsi offerti dalla scuola FBS sono diversi tra loro e offrono competenze specifiche in base al settore di specializzazione che si vuole approfondire. Per tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a questo mondo si parte con il corso basic bartender, pensato per insegnare i fondamenti di American Bartending per la preparazione di ogni tipo di cocktail.

Questo percorso formativo, suddiviso in dieci lezioni ti permetterà di acquisire le nozioni sia teoriche ma soprattutto quelle pratiche, per prendere confidenza con gli strumenti e gli ingredienti del mestiere, fino a padroneggiare le tecniche di miscelazione per diventare un perfetto Bartender.

Programmi approfonditi, docenti preparati e aggiornati e passione per il settore sono la chiave vincente del corso barista Roma di FBS

Il programma prevede lezioni sulla merceologia e l’attrezzatura, sulle tecniche di versata, sul giggering lo stirring, lo shaking, e altro ancora con più di 50 ricette da imparare passo dopo passo insieme ai docenti del corso barista Roma di Flair Bartender’s School, che affiancheranno gli alunni e li porteranno a lavorare nei migliori locali di Roma per fare esperienza sul campo e garantire competenze reali una volta ottenuto il diploma in seguito ad un esame.

In questo modo ogni alunno potrà acquisire una vera esperienza che, unita alle nozioni teoriche e pratiche impartite dai maestri bartender, trasformeranno gli aspiranti baristi in veri e propri bartender pronti a lavorare in ogni tipo di locale, dai pub ai Cocktail bar ai banconi di Hotel, preparando drink e miscele impeccabili.

I corsi barista Roma di FBS, inoltre, garantiscono l’accesso per un anno alla tessera di allenamento in sede a tutti gli alunni diplomati, l’accesso alla bacheca di annunci di lavoro proposti dall’accademia e sono validi per richiedere la licenza per l’apertura di un locale.

Il titolare della scuola Diego Tarantino, attualmente campione Russian Standard Vodka, gira il mondo da oltre 10 anni seguendo le varie competizioni del settore per migliorare sempre le proprie conoscenze e ampliare i punti di vista e le tecniche di flair e mixology.

Vai sul sito di FBS e compila il form per avere tutte le info, oppure recati direttamente nella sede di Roma in Via Decio Mure 9 per toccare con mano la passione per questa professione che sono in grado di trasmettere i docenti di Flair Bartender’s School.