Cos’è il DVR, Documento Valutazione Rischi, come e quando è necessario compilarlo

Gruppo Maurizi è un’agenzia con sede a Roma e Milano, che da più di 12 anni si occupa di valorizzare la sicurezza dei lavoratori e delle aziende che li assumono.

Il DVR Documento Valutazione Rischi è una carta che raccoglie tutti i possibili rischi a cui i lavoratori di una certa azienda potranno essere esposti sul luogo di lavoro una volta assunti.

Questo documento viene normalmente compilato in modo meticoloso dal datore di lavoro che si assicurerà di inserire gli eventuali rischi per i suoi dipendenti prendendo in considerazione ogni fattore variabile.

Tuttavia, data la delicatezza della questione, è facile cadere in errori di valutazione che sfoceranno poi in problemi come sanzioni e situazioni poco sicure per i lavoratori.

Per questo è fondamentale affidarsi a dei professionisti del settore per ottenere un DVR Documento Valutazione Rischi impeccabile e che possa garantire sicurezza ai dipendenti e serenità al datore di lavoro

Questa è la missione di Gruppo Maurizi, che offre il proprio impegno e mette a disposizione dei clienti la propria esperienza decennale per occuparsi personalmente di queste operazioni effettuando sopralluoghi mirati ad individuare e catalogare tutte le possibili fonti di rischio. Fatto questo si procederà con una accurata valutazione dei pericoli in modo da non tralasciare nessun aspetto che potrebbe essere una fonte di rischio, durante la redazione del DVR.

Una volta redatto il Documento Valutazione Rischi e definiti i parametri, Gruppo Maurizi offre anche soluzioni per il miglioramento di alcuni aspetti legati alla gestione dei processi aziendali andando ad intervenire riducendo al minimo i rischi a cui sono esposti i dipendenti, in modo da non incontrare problemi in futuro.

I servizi di Gruppo Maurizi sono precisi, chiari e puntuali, la consegna del DVR viene effettuata nella data prefissata con il cliente e il documento verrà illustrato in ogni suo aspetto, dando suggerimenti al datore di lavoro interessato a ridurre i punti critici e fornendo le conoscenze necessarie per essere certi di rispettare sempre le normative del caso.

Gruppo Maurizi è un’azienda che mette tutta la sua professionalità e precisione a servizio dei propri clienti, forte di un’esperienza decennale nel settore della sicurezza sul lavoro. Se hai bisogno di un DVR Documento Valutazione Rischi per la tua azienda o se vuoi avere dei chiarimenti a riguardo, non esitare a contattare Gruppo Maurizi nella sede di Roma o Milano, oppure vai sul sito e compila l’apposito modulo per avere in tempi brevi un preventivo gratuito pensato per le tue esigenze.