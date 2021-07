Conad e Banco Alimentare insieme contro la povertà

È partita nei giorni scorsi, e andrà avanti fino al 19 agosto prossimi, la campagna “Aggiungi 14 posti a tavola: basta 1 euro”, che vede alleati da cinque anni Conad e Banco Alimentare Abruzzo. Un’iniziativa semplice e coinvolgente: i clienti che si recheranno a fare la spesa nei punti vendita aderenti potranno aggiungere 1 euro allo scontrino, che sarà devoluto interamente al Banco Alimentare Abruzzo, la realtà che dal 1997 recupera cibo e lo dona a oltre 38 mila persone bisognose in Abruzzo e Molise grazie una rete di enti caritatevoli convenzionati.

Un solo euro può significare davvero molto: questa piccola cifra, infatti, equivale a 14 pasti perché è quanto serve al Banco Alimentare Abruzzo per il recupero e la distribuzione di 7 kg di cibo, equivalenti appunto a 14 pasti (secondo la stima della Fédération Européenne des Banques Alimentaires, infatti, 1 pasto corrisponde a 500 grammi di alimenti).

Aderiscono i punti vendita SpazioConad del centro commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo (Pe), del centro commerciale Val Vibrata di Colonnella (Te), del centro commerciale Ortona Center di Ortona (Ch), del centro commerciale Lanciano a Lanciano (Ch), del centro commerciale Centro del Vasto a Vasto (Ch), di via Gargheta 2 a San Salvo (Ch), del centro commerciale Centro del Molise a Campobasso, del centro commerciale Megalò di Chieti. I ConadSuperstore in via Statale Sud 167 a Silvi (Te), del centro commerciale Arca di Spoltore (Pe) e in via del Circuito a Pescara. Il Conad in via Corpo Italiano di Liberazione 1 a Isernia.