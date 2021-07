Il Comune di Pescara vince un bando per la Sicurezza Urbana

Il Comune di Pescara ha vinto un bando europeo ricevendo 350 mila euro per la Sicurezza Urbana. Ad annunciarlo è stato il Sindaco di Pescara Carlo Masci, sul proprio account Facebook.

Come spiegato dal Primo Cittadino, ci sarà una collaborazione assieme alla ASL di Pescara e l'Università d'Annunzio per attivare il monitoraggio e formazione nelle scuole sull'uso delle sostanze stupefacenti tra i minori. La Polizia Municipale sarà dotata di nuovi mezzi e strumenti per il controllo del territorio: