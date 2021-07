Meteo, Pescara sarà Bollino rosso nei prossimi giorni

Il ministero della Salute ha diffuso l'ultimo Bollettino delle ondate di calore, indicando le temperature previste nei prossimi giorni.

Pescara risulta tra le città italiane da Bollino Rosso per le giornate del 27 e del 28 luglio 2021. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, in particolare per le categorie fragili e per coloro che soffrono di patologie preesistenti. La città di Pescara da alcune settimane ha attivato il servizio di pronto intervento Emergenza caldo.