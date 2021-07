Emergenza caldo, le iniziative della CRI Spoltore

Dal primo al 31 agosto il Comitato di Spoltore della Croce Rossa Italiana, si mette ancora una volta a disposizione della propria comunità a supporto delle persone sole, più deboli e vulnerabili che si trovano a dover affrontare l'emergenza caldo. Il personale volontario, dipendente e militare provvederà, su richiesta e gratuitamente, alla consegna della spesa alimentare e dei farmaci, ma anche ad accompagnare con i propri mezzi per visite mediche programmate o urgenti e indifferibili.

Il servizio si rivolge principalmente a persone anziane, o che vivono sole o che soffrono di patologie invalidanti o disabilità. Basterà chiamare con un certo anticipo i seguenti numeri telefonici: 085/2194505 oppure 344/0838867 tutti i giorni dalle 8 alle 20 per programmare insieme un appuntamento.

"Ancora una volta la Croce Rossa dalla parte delle persone. - ha dichiarato il presidente Pierluigi Parisi nel presentare l'iniziativa - Per la CRI di Spoltore il "Tempo della Gentilezza", iniziato con la pandemia, in realtà non si è mai chiuso. Per le donne e gli uomini di Croce Rossa c'è sempre un tempo da dedicare alla gentilezza verso il prossimo, anche durante l'estate, anche quando tutti sono magari distratti dalle vacanze incombenti".

Purtroppo i bisogni delle persone non vanno mai in vacanza; soprattutto i bisogni di chi vive solo o in stato di necessità. Ecco allora che un gesto di solidarietà, un parola, un sorriso, riescono a fare la differenza.