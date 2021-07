La guida civile ambientale nell' occasione della manifestazione "parco santa Caterina shopping nel parco" che si terrà il giorno 30 luglio 2021 dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00, coglie l'occasione alle ore 11.00 di invitare le SV per far conoscere i progetti futuri dell'associazione e la collaborazione con un'azienda del settore della mobilità eco sostenibile TOMAHAWK SRL, la quale metterà a disposizione dell'associazione due moto elettriche che andranno a creare un servizio di sorveglianza e di tutela dei parchi e l'istituzione di un nuovo servizio di soccorso zoofilo fatto da associazioni riconosciute, tale servizio attualmente già presente ma solo come servizio sanitario e non presente sul territorio regionale per il privato, nell' occasione della giornata la guardia civile ambientale continua a fare la recluta dei volontari.