"I Quaderni della Sostenibilità" di Mario Mazzocca a Caramanico

Sabato 7 agosto prossimo alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Comune di Caramanico Terme (PE), nuovo evento di presentazione del libro di Mario Mazzocca I Quaderni Della Sostenibilità - Scritti scelti su alcune attività condotte in seno al governo della Regione Abruzzo dal luglio 2014 al dicembre 2018.

"Tracciare un bilancio - dichiara l’ex Assessore regionale all’Ambiente - delle proprie attività di rappresentanza istituzionale maturate in forza e alla fine di un mandato popolare è operazione tanto doverosa quanto insidiosa. Assurge al rango di vero e proprio atto dovuto poiché ritengo sia d’obbligo evidenziare i programmi promossi, le azioni realizzate e i risultati raggiunti, affinché chiunque in futuro sia messo in condizione di informarsi correttamente e giudicare conseguentemente. Una strada irta di ostacoli e insidie poiché si rischia di sconfinare in una inopportuna forma di autoreferenzialità, assolutamente fuori luogo per coloro che, come me, hanno avuto la fortuna di rappresentare la propria comunità in una pubblica istituzione di livello territoriale scegliendo di dedicarvi a tempo pieno un lungo e limitato periodo della propria vita".

L’occasione sarà proficua anche per fare il punto della situazione sullo stato dell’arte delle numerose attività regionali allora intraprese, ed oggi purtroppo languenti, sul tema della resilienza e, in generale, della sostenibilità.

L’appuntamento, patrocinato dal Circolo Legambiente “Majella” e moderato dal Dr. Roberto DI LODOVICO, si articolerà nei seguenti contributi:

SALUTI: Rita SILVAGGI, Legambiente “Majella” e Ambasciatrice dell'Appennino.

TESTIMONIANZE: Antonio CAROSELLI (Dottore in Scienze Politiche), Silvio LIBERATORE (Dirigente Protezione Civile Abruzzo), Franco GERARDINI (Geologo già Dirigente Regione Abruzzo Dipartimento Governo del Territorio).

INTERVENTO: Angelo BORRELLI (Capo Emerito Dipartimento Nazionale Protezione Civile).

CONCLUSIONI: Giovanni LOLLI (Presidente Emerito Regione Abruzzo e Parlamentare della Repubblica XIV, XVI e XVII Legislatura).