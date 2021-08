Comprare casa a Pescara: le migliori zone della città

Siete alla ricerca di un immobile da acquistare a Pescara ma non sapete come orientarvi e quali siano i prezzi di mercato in questo momento storico? Un fattore che bisogna sempre tenere in considerazione quando si acquista casa, oltre alle caratteristiche proprie dell'immobile, è la zona in cui è ubicato. Questa infatti fa una grandissima differenza, sia in termini di vivibilità che per quanto riguarda la spesa da mettere in preventivo. A seconda del quartiere i prezzi cambiano notevolmente ed è bene considerare anche tale fattore per avere il quadro completo della situazione e valutare la convenienza o meno dell'immobile.

Vediamo allora quali sono le zone migliori della città, quelle in cui vale la pena maggiormente acquistare casa.

# Pescara vecchia – centro

Le zone di Pescara vecchia e del centro sono quelle sicuramente più gettonate, anche a livello turistico. Se dunque avete intenzione di acquistare un immobile a scopo investimento, questi sono quartieri da tenere in considerazione. La zona del centro però è naturalmente anche quella più costosa: un appartamento da queste parti si paga a caro prezzo dunque conviene valutare se effettivamente ne valga la pena. Di certo il quartiere è ben servito e collegato anche con le altre parti della città, oltre ad essere affacciato sul mare il che non guasta sicuramente.

# Quartiere Porta Nuova

Il quartiere Porta Nuova è sicuramente molto interessante, perché si trova lungo la costa subito sotto al centro ed i prezzi degli immobili sono più abbordabili. Questa è una zona spesso molto richiesta dalle famiglie in cerca di tranquillità, in quanto meno caotica rispetto al centro ma poco distante da quest'ultimo e dunque comoda. Se cercate delle case con giardino in vendita a Pescara, il quartiere Porta Nuova va tenuto in considerazione perché qui è più facile trovare immobili indipendenti circondati da spazi verdi. In centro invece le soluzioni abitative sono generalmente di metratura inferiore e la presenza del giardino è una caratteristica molto rara.

# Quartiere San Silvestro

San Silvestro è un quartiere collinare che si trova a sud della città, sul confine con Francavilla al Mare. Parte di questa zona si affaccia direttamente sull'Adriatico e qui i prezzi degli immobili sono particolarmente convenienti rispetto ad altre zone di Pescara. Parliamo di un quartiere tranquillo, immerso nel verde, perfetto per le famiglie, dove si possono trovare varie tipologie di soluzioni abitative comprese case indipendenti con giardino.

# Zona Colli – Ospedale

Numerosi immobili ad un buon prezzo si trovano anche in zona Colli – Ospedale, che non è affacciata sul mare e per questo è meno costosa. Si tratta però di un'area che merita di essere presa in considerazione se si intende vivere a Pescara in un contesto che non sia eccessivamente trafficato e che sia ben servito. Anche in questo caso, le soluzioni a livello residenziale in vendita sono diverse e si trovano facilmente anche immobili di ampia metratura dotati di un giardino privato. La zona Colli-Ospedale è quella scelta spesso da coloro che hanno un budget limitato ma non vogliono rinunciare ad una casa grande e ben esposta.