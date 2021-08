Basket, il Pescara ingaggia Simone Di Diomede

La società Pescara Basket è lieta di comunicare ufficialmente l'ingaggio del lungo Simone Di Diomede per la stagione 2021/2022.

Nato a Penne il 6 Giugno 1997, ala-pivot di 200 cm, Di Diomede ha mosso i primi passi con la palla a spicchi nella Virtus Roseto, per poi completare il suo percorso nel settore giovanile a Val Di Ceppo nel 2013/2014, con cui disputa i campionati Under 17 ed Under 19, e nella Poderosa Montegranaro nella stagione 2014/2015, durante la quale debutta anche in prima squadra in Serie B, realizzando 6 punti nelle 8 gare in cui è sceso in campo.

Nel 2015/2016 si trasferisce a Giulianova, ancora in Serie B, dove resta per due stagioni e mezzo totalizzando, in poco meno di 11 minuti di utilizzo medio, 154 punti in 65 presenze, per poi passare nel Gennaio 2018 al Valsesia Basket, tornando poi in Abruzzo nel 2018/2019 nelle fila del Teramo Basket 1960, dove in 19 gare realizza 40 punti in poco meno di 10 minuti di media.

Nel 2019/2020 scende in Serie C Gold con il CUS Jonico Taranto dove innalza notevolmente il suo rendimento viaggiando a 9,5 punti di media, con un high di 19 sul campo del Mola Basket all'undicesima giornata, in 20 partite prima dello stop a causa della pandemia.

Resta nel campionato di Serie C Gold pugliese anche nella scorsa stagione, passando nelle fila del Basket Corato e migliorando ancora le sue prestazioni realizzando 10,3 punti, con un massimo di 19 punti sul campo del Monteroni alla decima giornata, in quindici partite, chiudendo al quarto posto la fase regolare per poi essere eliminato nella poule promozione.

"Sono molto contento di aver sposato il progetto della Pescara Basket – esordisce il neo arrivato in casa biancazzurra – e ringrazio staff e società per avermi scelto come nuova pedina in un roster pieno di riconferme rispetto alla passata stagione e che ha fatto molto bene. Credo ci siano i presupposti per fare bene anche quest'anno – prosegue Di Diomede – visto il gruppo che si sta formando e del quale conosco già diversi elementi. Ho anche giocato insieme ad Andrea Grosso due stagioni fa a Taranto ed è stato uno dei motivi che mi ha convinto a venire a Pescara."

Lungo versatile che può occupare indifferentemente sia il ruolo di ala forte che quello di pivot, essendo dotato di atletismo, buoni movimenti spalle a canestro e pericolosità da oltre l'arco, Di Diomede approda in riva all'adriatico per continuare il suo processo di crescita delle ultime stagioni con coach Vanoncini.