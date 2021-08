Il secondo appuntamento del We Love Fest - Pescara Music Festival è con i The Kolors

Dopo l’inaugurazione con La Rappresentante di Lista dell’11 agosto, il “We Love Fest - Pescara Music Festival” prosegue martedì 17 agosto alle 21.30 con il concerto dei The Kolors, sempre allo Stadio del Mare e sempre ad ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria sulla piattaforma “Eventbrite”, accessibile dal sito del Comune di Pescara nella sezione dedicata al Festival, selezionando l'evento di proprio interesse, oppure sull'App “Pescara Shopping & Life”).

La nuova rassegna, promossa dall’Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Pescara Alfredo Cremonese e realizzata in collaborazione con l’Ente Manifestazioni Pescaresi, ha l’obiettivo di promuovere l’immagine della città e di affermarne ulteriormente il valore turistico. «Sono davvero soddisfatto per il grande successo e per i numeri da tutto esaurito che stiamo registrando con questo nuovo festival e con il suo format innovativo e originale, capace di unire le grandi star della musica italiana e internazionale con i migliori talenti del territorio», ha affermato l’Assessore Alfredo Cremonese. «Pescara ancora una volta ha puntato sugli eventi di qualità: sono convinto che il “We Love Fest” durerà nel tempo e che costituirà un ulteriore incentivo per venire a visitare la nostra meravigliosa città».

I The Kolors sono formati da Stash Fiordispino (voce, chitarra), il cugino Alex Fiordispino (batteria), e Daniele Mona (synth). Appassionati di rock e musica elettronica, il trio inizia a collaborare a Milano nel 2010, quando arriva anche il primo ingaggio professionale, che li porta a diventare la resident band di uno dei locali più longevi della città, Le Scimmie.

Il loro nome inizia a crescere all’interno della scena milanese dei club underground e nel 2011 producono l’inedito “I Don’t Give A Funk” che entra nella programmazione di MTV New Generation con un video al quale partecipa l’amico Andy dei Bluvertigo. Dopo alcuni concerti all’estero tra Stoccolma, Berlino e Londra, i The Kolors aprono così i concerti italiani di Paolo Nutini (luglio 2012), Gossip (novembre 2012), Hurts (marzo 2013) e sono tra gli special guest della data romana di Atoms For Peace (giugno 2013).

Nel 2015 vincono “Amici”, aggiudicandosi anche il premio della critica, e pubblicano l’album “Out” che, trainato dalla hit “Everytime”, è subito al primo posto tra gli album più venduti in Italia, posizione che mantiene per 11 settimane consecutive, segnando un record, e raggiungendo il quarto platino con oltre 200.000 copie vendute.

Nello stesso anno, da luglio a settembre, i The Kolors suonano in tutta Italia con un tour che registra il sold out ad ogni tappa e vengono nominati come Best Italian Act agli MTV European Music Awards. Nel 2016 la band trionfa ai Kid’s Choice Awards 2016 di Nickelodeon nella categoria “Cantante italiano preferito” e ai TIM Music On Stage Awards come “Migliore Fan Base”, “Talento Italiano del Futuro” e “Miglior Look”.

Il 19 maggio 2017 esce “You”, il nuovo album registrato a Londra e anticipato dal primo singolo “What happened Last Night” feat. Gucci Mane & Daddy's Groove - accompagnato da un video girato a Tokyo dai ragazzi di YouNuts! - che vanta anche la collaborazione con gli ex Oasis e Beady Eye Andy Bell e Gem Archer.

A febbraio 2018 i The Kolors hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il loro primo inedito in italiano, “Frida (mai, mai, mai)”, che ha totalizzato più di dodici milioni di visualizzazioni su youtube e ha avuto un ottimo riscontro con le radio. Il 15 marzo 2019 è uscito il singolo “Pensare male”, in coppia con Elodie. Il singolo, oltre ad aver conquistato il Disco di Platino, è stato uno dei brani più suonati dalle radio italiane e al numero 1 della Classifica Airplay per tre settimane consecutive.