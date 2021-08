Guardia di Finanza e A.N.P.A.S: una Task-Force per prestare assistenza e soccorso

In linea con le azioni volte a incentivare e promuovere il più proficuo interscambio di esperienze e competenze tra gli equipaggi di volo della Guardia di Finanza e associazioni deputate alla ricerca e soccorso, sono state organizzate – anche quest’anno – dedicate attività di familiarizzazione all’imbarco e sbarco in sicurezza degli operatori sanitari di A.N.P.AS. Abruzzo. Tali attività, volte allo sviluppo e alla “condivisione sul campo” di procedure addestrative e operative, hanno avuto il fine ultimo di imbarcare, a bordo degli aeromobili, personale medico e sanitario per trasporti d’urgenza e soccorso alla popolazione.

Personale sanitario dell’A.N.P.AS. Abruzzo è infatti stato dislocato presso la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pescara, pronto ad essere imbarcato al fine di un celere trasferimento negli scenari operativi dove fosse necessario l’intervento sanitario. Imprescindibile è risultato integrare sinergicamente capacità e competenze con gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Militari delle Stazioni de L’Aquila e Roccaraso – punto di riferimento nel soccorso alpino e nella ricerca persone scomparse in contesti montani e impervi – hanno affiancato i volontari di A.N.P.AS., realizzando equipaggi congiunti e sinergici, attagliati per operare nelle diverse tipologie di scenari operativi.

Elemento di novità, quest’anno, è stata la partecipazione della componente navale del Corpo, prevedendo l’imbarco del personale tecnico e sanitario anche a bordo di unità navali in dotazione alla Stazione Navale di Pescara nei giorni a cavallo di Ferragosto.

La consolidata collaborazione tra Guardia di Finanza e A.N.P.AS. evidenzia, ancora una volta, la “vocazione sociale” e lo spirito di solidarietà che da sempre contraddistinguono la mission istituzionale del Corpo. La dinamicità e la versatilità d’impiego degli elicotteri AW-139 dipendenti dal Reparto Operativo Aeronavale di Pescara sono espressione delle soluzioni tecnologiche più all’avanguardia nel panorama mondiale delle piattaforme dedicate all’impiego operativo per il controllo del territorio, efficacemente coniugata alla possibilità di intervenire per fini sanitari e di soccorso, anche grazie alle professionalità dell’A.N.P.AS. Abruzzo.