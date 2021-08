"Pescara non dimentica", il ricordo dei bombardamenti del 1943

L’Amministrazione comunale di Pescara rende omaggio alle vittime civili e militari, ai feriti e ai mutilati del bombardamento americano del 31 agosto 1943 nel 78° anniversario del raid e nel 20° del conferimento della medaglia d’oro al valor civile al gonfalone municipale.

"Il Comune celebra puntualmente e in rigorosa prospettiva storica una delle pagine più dolorose dell’esperienza della città di Pescara – così il sindaco Carlo Masci e il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli – nel ricordo delle vittime e con il coinvolgimento delle istituzioni a tutti i livelli e delle rappresentanze dei corpi militari. Un doveroso momento di riflessione per tramandare ciò che è stato e perché. Proprio grazie a questa amministrazione Pescara ha aderito alla rete delle città bombardate nella seconda guerra mondiale in un disegno nazionale sulla memoria storica".