Montesilvano: spiaggia accessibile, rinviata la chiusura a fine mese

L'amministrazione comunale di Montesilvano, dopo le numerose richieste arrivate dai residenti e dai turisti, ha rinviato la chiusura della spiaggia accessibile "Mare senza barriere", che resterà aperta dalle ore 9 alle 13 fino al 26 settembre. La spiaggia accessibile, gestita interamente dal Comune di Montesilvano, è gratuita ed è aperta alle persone disabili e ai loro familiari. Lo scorso agosto anche il ministro alla Disabilità Erika Stefani, durante la visita in città la definì come "un esempio bellissimo, che può fungere da stimolo anche per altre realtà".

"La spiaggia è motivo di orgoglio per il nostro territorio – afferma il sindaco Ottavio De Martinis -. Mare senza barriere è un progetto ambizioso che ha avuto molto successo ed è destinato a crescere, il prossimo anno infatti la spiaggia verrà ampliata per accogliere le numerose richieste pervenute. La presenza di operatori formati ha garantito il supporto necessario agli accompagnatori, familiari e non, e alle persone diversamente abili che autonomamente si sono recate negli spazi assegnati. Infine le varie iniziative realizzate con la guardia costiera, con i cani da salvataggio e con il contributo delle associazioni locali hanno contribuito a rendere il servizio unico".

"L'ultimo messaggio di ringraziamento è arrivato oggi da una turista tedesca – dice il consigliere delegato alla Disabilità Giuseppe Manganiello - , che ha elogiato gli uffici comunali per i servizi offerti. Questa spiaggia è così tanto amata che qualche giorno fa anche una sposa in carrozzina ha deciso di farsi una foto nella location dove ha trascorso tutta l'estate. Un ringraziamento all'Azienda Speciale che ha messo a disposizione il personale, al dirigente Marco Scorrano e al geometra Marco Amadio per il lavoro svolto".