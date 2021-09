Pescara, il Presidente Mattarella parteciperà all'inaugurazione dell'Imago Museum

Il Presidente della Repubblica Sergio Matteralla parteciperà alla cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’Imago Museum, che si svolgerà martedì 28 settembre alle ore 11:00.

Durante la cerimonia, che avrà inizio con lo svelamento di un’epigrafe in ricordo dell’evento e che si concluderà con i consueti saluti istituzionali, il Presidente della Repubblica visiterà le esposizioni presenti nel museo, dalla mostra dedicata ad Andy Warhol e a Mario Schifano, alla collezione degli Impressionisti Scandinavi di Civita d’Antino, passando per la rassegna internazionale di arte figurativa del secondo Novecento “Arte, Immagine e Realtà”.

L’Imago Museum si inserisce in un progetto di rigenerazione urbana e di promozione di un distretto culturale nella città di Pescara, perseguito dalla Fondazione Pescarabruzzo e volto a realizzare un’eccellenza nel Medio Adriatico italiano.

La visita del Presidente Mattarella assume un forte valore simbolico in un momento così carico di aspettative per il futuro e sottolinea l'importanza del rilancio della cultura e del suo valore come sostegno alla fuoriuscita dalla grave emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.