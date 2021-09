Il Collettivo Zona Fucsia organizzerà un sit-in in favore delle donne Afghane

Il Collettivo Zona Fucsia, collettivo femminista di Pescara, aderirà alla manifestazione per le donne afghane del 25 settembre prossimo a Roma, promossa dall'assemblea della Magnolia e rilanciamo l'appello a livello nazionale, per chi non potrà essere presente su Roma, chiedendo di organizzare manifestazioni nei propri luoghi e nelle piazze.

La manifestazione si svolgerà questo sabato, 25 settembre, presso Piazza Sacro Cuore di Pescara alle ore 18:00 per lottare per le donne Afghane.

In questi giorni il Collettivo Zona Fucsia è stata spettatrie e spettatori delle tante proteste contro i talebani che sono nate in maniera spontanea in tutte le province dell'Afghnaistan, da Nimroz al Badackshan, per passare poi ad Herat, Jalalabad, Mazar-i-Sharif, Kabul.