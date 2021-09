L'Architetto Luigi Pagnini è il nuovo presidente dell'Aniem Pescara-Chieti

L’Aniem Pescara-Chieti, Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, (aderente alla confederazione nazionale Confapi), che ad oggi conta a livello locale più di 190 imprese edili associate, ha eletto l’Arch. Luigi Pagnini quale nuovo presidente che ricoprirà l’incarico per il prossimo triennio.

Il 28 luglio u.s. c’è stata l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione dei costruttori edili Aniem Pescara-Chieti, che ha visto l’ampia partecipazione dei soci che compongono oggi l’associazione. Il processo di candidatura si è concluso con la votazione unanime dell’assemblea che ha portato all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo composto dagli imprenditori e soci: Cinquesei Marco (Teknosignal Srl), D'Addazio Gianluca (Lauredil Srl), Di Tomasso Fausto (Cogedit Srl), Facciolini Bruno (Facciolini Srl), Grassi Luca (Asfalti Trigno Srl), Liberatore Bruno (Edil Tre Snc), Lucente Davide (Lucente Mario Spa), Luciani Giuseppe (Consorzio Pangea), Maccarone Eugenio (Cogema Srl), Nicolaj Galileo (Nicolaj Srl) e Pagnini Luigi (Calcestruzzi Pagnini Srl).

Come evidenziato nel corso dell’assemblea dal presidente uscente Ing. Bruno Facciolini, l’associazione ha ancora una volta dimostrato grande vitalità, entusiasmo e voglia di crescere; è fondamentale, ha proseguito Facciolini, che il Consiglio Direttivo proceda nel suo lavoro con entusiasmo.

Grazie alle energie apportate dai nuovi consiglieri sarà possibile garantire una continua evoluzione dell’associazione attraverso il raggiungimento degli obiettivi, sempre più ambiziosi, che la stessa si è posta. L’apporto di tutti i soci, ha concluso Facciolini, è fondamentale alla crescita dell’associazione, sia nell’attività istituzionale, che da sempre le è propria, sia nell’attività di sviluppo sul territorio, che continua a registrare importanti successi. Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo, tenutasi il 16 settembre u.s., è stato nominato nuovo presidente l’Arch. Luigi Pagnini con il voto unanime di tutti i consiglieri, mentre la carica di vicepresidente è stata confermata a Eugenio Maccarone.

Le prime considerazioni del nuovo presidente nominato Arch. Luigi Pagnini sono state indirizzate al predecessore Facciolini a cui è stato rivolto un caloroso ringraziamento per tutto l’impegno profuso in questi anni trascorsi alla guida dell’Aniem. Il neopresidente ha poi evidenziato che l’obiettivo principale del prossimo triennio sarà proprio quello di rendere pienamente operativo il ruolo dell’associazione soprattutto all’interno dei tavoli tecnico-istituzionali sia locali che regionali, a partire da quello del ce.re.mo.co. presso la Regione Abruzzo, che vede l’Aniem impegnata già da molti anni nell’attività di aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche.

"Parimenti importante, sottolinea Pagnini, sarà continuare a dare voce alle aziende edili del nostro territorio per fare in modo che ogni singola istanza presentata trovi accoglimento. Il prossimo triennio sarà ricco di impegni e di attività da organizzare a favore degli imprenditori associati (quali: incontri divulgativi sulle novità legislative nel settore delle costruzioni, corsi di formazione in materia di appalti, attività di interesse specifico incentrate sui temi del superbonus 110%, ricostruzione post sisma 2016, corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere), prosegue Pagnini, ma sicuramente sarà anche ricco di soddisfazioni, con un ruolo da protagonista ricoperto dall’associazione."