Al Porto Turistico torna "Abruzzo Dental Forum"

L'universo dell'odontoiatria per l'Abruzzo dental forum, appuntamento Andi-Associazione nazionale dentisti italiani, in programma il primo e due ottobre al Porto turistico Marina di Pescara - Padiglione Becci. Due giorni per fare il punto della professione, all'insegna di un lavoro di squadra. Un appuntamento Andi-Associazione nazionale dentisti italiani.



In scaletta quindi interventi di professionisti abruzzesi nonché nazionali e internazionali, workshop, all'insegna di confronto, innovazione e promozione. Non mancano le aziende espositive: quaranta quelle che hanno scelto l'appuntamento abruzzese. L'anno scorso l'appuntamento ha fatto registrare oltre 400 presenze, quest'anno gli ingressi saranno organizzati in base al rispetto delle norme contro la diffusione del Covid.



Il team odontoiatrico dunque non si ferma, per ritrovarsi nell'eccellenza.

"Un primo grande evento, possibile ora dopo il lockdown e l'emergenza Covid - commenta Antonio Tafuri, presidente Andi Abruzzo -. Per il settore odontoiatrico vuol dire avviarci con decisione verso la normalità attraverso il confronto, l'innovazione e la promozione. Torneremo uniti in un congresso che sappia renderci orgogliosi e felici di stare insieme due giorni per la crescita delle nostre professioni. Offriamo un programma scientifico che vede coinvolte tutte le figure professionali del team odontoiatrico, filo conduttore di un evento che si colloca tra i primi del settore nel panorama odontoiatrico nazionale. Insieme ai miei collaboratori siamo orgogliosi di offrire a tutta l'odontoiatria abruzzese un'occasione unica per ritrovarsi e avviarsi verso una situazione di normalità attraverso un momento di confronto, innovazione e promozione."

Il congresso si rivolge a tutto il team odontoiatrico, dunque ed è aperto gratuitamente agli studenti dei corsi di laurea di odontoiatria e protesi dentaria. «In pochi ritenevano possibile organizzare una manifestazione come Abruzzo Dental Forum 2021.

Paradossalmente, questa circostanza ha rappresentato un ulteriore incentivo a tornare insieme in un evento di alto profilo, sia culturale che associativo. La risposta entusiastica di relatori e sponsor, che ringrazio, è stata una ulteriore conferma di quanto questo desiderio fosse condiviso» aggiunge Paolo Cardelli, segretario culturale regionale dell'Andi. L'evento ha il patrocinio di Andi-Associazione nazionale dentisti italiani, Città di Pescara, Università degli studi Gabriele d'Annunzio, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Teramo, ordine provinciale di Chieti dei medici chirurghi e degli odontoiatri.