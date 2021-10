PRO VITA E FAMIGLIA ARUZZO e ASSOCIAZIONE FA.VI.VA.

COMUNICATO STAMPA

Dai 71 Comuni Abruzzesi al voto per le Amministrative del 3 e 4 Ottobre, pioggia di adesioni da parte dei candidati sindaci e consiglieri ai documenti politici e programmatici di Fa.Vi.Va. e Pro Vita e Famiglia.

Numerose le adesioni al Documento Programmatico “Programma Sociale Amministrative 2021” proposto dall’Associazione Fa.Vi.Va. e al “Documento Politico di “Provita e Famiglia”, ai candidati sindaci e consiglieri nei 71 Comuni abruzzesi impegnati dal voto per le Amministrative di domenica e lunedì 3 e 4 ottobre. Le ultime in ordine cronologico quelle di Roseto e Sulmona. A Roseto sono giunte le adesioni convinte dei candidati nella lista di Fratelli d’Italia Francesco Di Giuseppe, Daniela Di Domenico, Franca Cornice e Sandra Di Giacomantonio. “Un impegno a difendere la vita, la famiglia e la libertà educativa che assumiamo con grande piacere ed onore”, hanno sottolineato i candidati, ieri sera la firma insieme alla referente di Roseto di Pro Vita e Famiglia Katiuscia Scarpone. I due documenti sottoscritti anche da Daniele Caruso, candidato a Popoli nella Lista Santoro e Monica Angelini sempre in quota nel partito della Meloni a Francavilla al Mare. A Sulmona, invece, particolarmente significative l’adesione del candidato sindaco della Lista “Direzione Sulmona”, Elisabetta Bianchi: “Tramite il contributo di queste associazioni - ha spiegato la Bianchi - noi intendiamo valorizzare aspetti già presenti nel programma di direzione Sulmona con una grande intenzione ai nuclei familiari, ai bambini, allo sport. Per una minuziosa attenzione al nucleo sociale e alle nuove generazioni e che faccia dire alla popolazione e chiunque venga a Sulmona”

