Da oggi è online il video di “Ocean Eyes”, il nuovo singolo del cantautore Andrea Pimpini

Da oggi, venerdì 1 ottobre, è online il video di “OCEAN EYES”, il nuovo singolo del cantautore ANDREA PIMPINI. Il video, prodotto da ShineFXStudio, è visibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=5VrkUSP_XBE

“OCEAN EYES è stata accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico. Sono felice anche perché è la mia prima canzone in inglese e non sapevo come avrebbe reagito la gente – Spiega Andrea – Il videoclip, prodotto da ShineFXStudio, è una sorta di trasposizione cinematografica della canzone. Spero risulti interessante anche agli occhi del pubblico”.

Le sorprese non finiscono qui: Il 22 Ottobre, infatti, uscirà il nuovo singolo di Andrea Pimpini: “Every Breath”, il naturale seguito di questo nuovo inizio musicale in inglese. Infine, nel 2022, Andrea tornerà sul palco in occasione del Festivalstar Winter di Brescia.

Andrea Pimpini è un cantautore di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 5 Marzo 2021 esce il nuovo album “Vai e non pensare” e l’artista viene inserito al vertice di una delle classifiche Billboard per ben 3 settimane. Il 17 Settembre Andrea pubblica “Ocean Eyes”