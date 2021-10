Movida, firmata la nuova ordinanza sugli orari di apertura e chiusura dei locali

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato la nuova ordianzna sull'apertura e chiusura dei locali adibiti alla vendita e somministrazione di alcolici e bevande, alcolici, ovvero bar, ristoranti, pub e pizzerie. L'ordinanza entrerà in vigore lunedì 4 ottobre sino al 17 ottobre 2021.

I NUOVI ORARI

Dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo per i locali che si trovano nella Zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis;

Tutti i giorni dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo per tutte le altre zone della città.

Sia le attività artigianali (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc) che quelle di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) non saranno tenute a rispettare le nuove normative.

Se la nuova ordinanza non verrà rispettata si andrà incontro ad una sanzione amministrativa dai 1500 ai 2000 euro. L'inosservanza degli obblighi è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €. 25,00 ed €. 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NUOVA ORDINANZA