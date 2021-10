Alloggi comunali, riunione con i residenti di Via Saleri

I consiglieri comunali Marco Forconi e Valter Cozzi e il rup Alfonso Di Cola hanno incontrato i residenti degli alloggi a canone convenzionato di via Salieri. Alcuni di loro nei giorni scorsi avevano lamentato l'assenza degli allacci esterni, chiedendo al Comune di intervenire nell'area. Gli amministratori comunali hanno convocato subito la riunione per discutere su alcuni interventi di natura tecnica e amministrativa da effettuare per completare definitivamente i lavori.

"E' stata una riunione molto partecipata con venti residenti in rappresentanza dei dodici alloggi – afferma il consigliere delegato alle Politiche della casa Marco Forconi -. Abbiamo discusso sulle questioni di natura comune ai residenti: dall'illuminazione interna ed esterna al condominio con l'installazione di due pali della luce, all'asfalto fino agli allacci telefonici, che serviranno anche per avere la linea internet negli appartamenti. Al termine della realizzazione di tutti gli allacci esterni all'edificio verrà data l'agibilità e i residenti inizieranno a corrispondere i canoni al Comune. Le famiglie, che al momento non pagano ancora né l'affitto né i costi del condominio, hanno chiesto di poter gestire anche l'area verde di pertinenza della palazzina, la quale verrà delimitata da un cancello per evitare l'accesso ai cani del vicinato, al fine di tenere sempre puliti gli spazi. Lo sfalcio dell'erba è stato effettuato dagli uffici comunali, ma a breve sarà di competenza dei residenti e rientrerà tra le spese condominiali. Abbiamo infine provveduto alla pulizia dei calcinacci nella zona dei garage".