Mattone in Abruzzo: in flessione i prezzi richiesti per le compravendite; affitti al +1,2%

Mercato residenziale a due velocità in Abruzzo nel terzo trimestre del 2021. È quanto emerge dall’Osservatorio di Immobiliare.it (www.immobiliare.it), il portale immobiliare leader in Italia, che evidenzia come le compravendite siano in calo dell’1,1% mentre le locazioni si attestino su un +1,2%. A settembre 2021, il prezzo richiesto per l’acquisto di una casa in Abruzzo si è attestato a 1.400 euro al mq, mentre per l’affitto il canone medio rilevato è stato di 7 euro/mq.

Questo è il quadro generale di ciò che sta accadendo nel mercato immobiliare abruzzese a livello regionale mentre la situazione è più variegata se si analizzano i costi delle abitazioni nelle città capoluogo. Per le compravendite quasi tutte mostrano oscillazioni negative dei prezzi ad eccezione di Teramo che guadagna 1,5 punti percentuali e Pescara al +0,9% che rimane la città più cara della regione dove comprare casa con i suoi 1.716 euro al metro quadro di media. Chieti, che perde l’1,2%, si conferma invece quella più economica con poco più di mille euro al metro quadro (1.029).

La situazione è decisamente migliore se si va a guardare, invece, il comparto delle locazioni. Quasi tutti i capoluoghi registrano un segno più, con l’eccezione della città di Chieti, che perde l’1,4%, e della provincia di Pescara al -1,8%. Chi affitta casa nella città di Pescara, invece, può approfittare di un aumento dei canoni medi del 2,6% e costi pari a 7,3 euro al metro quadro. L’esborso più elevato in assoluto, in termini di affitto, viene richiesto nella provincia di Teramo che nel trimestre considerato ha guadagnato 6,2 punti percentuali e si attesta ora a 11,2 euro al metro quadro.

Di seguito le tabelle con l’Osservatorio di Immobiliare.it sul mercato residenziale dell’Abruzzo:

ANDAMENTO DEI PREZZI DI VENDITA

COMUNE Media di €/mq DELTA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi Chieti comune 1.029 € -1,2% -1,9% -2,2% -4,3% provincia 1.297 € -0,7% -0,4% 1,8% -0,9% L'Aquila comune 1.422 € -0,5% -0,6% -0,9% -2,0% provincia 1.337 € -1,8% -3,6% -3,7% -3,2% Pescara comune 1.716 € 0,9% 0,2% -0,5% 1,3% provincia 1.246 € -1,3% -0,6% -0,1% -1,0% Teramo comune 1.161 € 1,5% 3,5% 1,7% 2,0% provincia 1.511 € 0,5% -0,4% 0,1% 2,2% REGIONE ABRUZZO 1.400 € -1,1% -1,5% -0,8% -0,6%

Fonte: Immobiliare Insights

ANDAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

COMUNE Media di €/mq DELTA 3mesi 6mesi 9mesi 12mesi Chieti comune 5,0 € -1,4% 1,7% 1,7% 0,4% provincia 6,4 € 2,3% 7,6% 8,9% 6,4% L'Aquila comune 6,1 € 0,2% -3,2% -2,5% -1,0% provincia 8,1 € 0,2% 17,9% 10,2% 3,8% Pescara comune 7,3 € 2,6% 2,3% 0,6% -0,2% provincia 6,8 € -1,8% 0,6% 2,0% 3,9% Teramo comune 5,9 € 1,5% 4,8% 16,6% 14,6% provincia 11,2 € 6,2% 44,5% 44,8% 37,2% REGIONE ABRUZZO 7,0 € 1,2% 6,4% 6,4% 5,7%

Fonte: Immobiliare Insights