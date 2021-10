Montesilvano, pubblicato l'avviso per la gestione dello stadio e antistadio

Questa mattina è stato pubblicato, sul sito del Comune, l'avviso per l'affidamento dell'impianto sportivo di via Senna, per la durata massima di 15 anni. Le domande dovranno essere inviate fino alle ore 13.00 del 24 novembre 2021. L'apertura delle offerte si svolgerà il giorno successivo alle ore 9.30. Il canone di concessione, a base di gara annuale a carico del concessionario, è di euro 500,00 (cinquecento,00) più iva se dovuta.

E' consentita la partecipazione al presente procedimento a qualsiasi soggetto in qualsiasi forma organizzato (associazioni, soggetto individuale, società di persone, società di capitali, ecc.) inoltre è consentita la partecipazione anche ad operatori riuniti o consorziati o che intendono riunirsi e consorziarsi. Per maggiori info si può consultare il sito www.comune.montesilvano.pe.it

"L'Amministrazione Comunale intende affidare la gestione del complesso sportivo a un soggetto privato – spiega l'assessore allo Sport Alessandro Pompei - , in modo da poter garantire, da un lato in via continuativa la manutenzione, la valorizzazione funzionale delle strutture, la vigilanza, la custodia e il prosieguo delle attività sportive anche da parte delle associazioni sportive del territorio comunale. La concessione dell'impianto in particolare riguarda l'utilizzo e la gestione dello stadio comunale Mastrangelo, compresa la pista di atletica in esso contenuta e l'adiacente campo sportivo dell'antistadio Cianfarani, entrambi ubicati in via Senna e le relative pertinenze, comprese le-attrezzature inventariate presenti negli impianti sportivi stessi, il tutto come disciplinato nello schema di convenzione del procedimento di gara".

"Le discipline sportive praticabili nello stadio Mastrangelo e connessa pista di atletica sono calcio , mini calcio, atletica leggera, eventuali altre discipline compatibili – afferma la consigliera delegata all'Impiantistica sportiva Alice Amicone - . Le discipline sportive praticabili nell'antistadio sono invece calcio, mini calcio, eventuali altre discipline compatibili. In via occasionale, gli impianti sportivi potranno essere utilizzati anche da altri soggetti come disciplinato nella convenzione, oltre che, compatibilmente, con le attività sportive programmate, per manifestazioni a carattere ricreativo e di intrattenimento, pubblici spettacoli e altre attività".